I 10 film con gli incassi più alti di sempre: scopri la top ten

I film che hanno ottenuto i maggiori incassi internazionali sono pellicole che resteranno nella storia del cinema? Probabilmente non tutti, ma restituiscono le tendenze di un periodo, ed i gusti di un pubblico, che specialmente nell'ultimo decennio, sceglie i film sul grande schermo, solo se conditi da massicci effetti speciali. In questa classifica, elencheremo i 10 film che hanno incassato di più nella storia del cinema, senza tener conto del numero effettivo di spettatori, dell'inflazione e del valore della valuta, il dollaro americano. La sorpresa è che i 10 film più redditizi, sono stati girati negli ultimi 20 anni.



10 – Black Panther – 1.346.900.000 $

Non solo un record di incassi, perchè è il primo film della storia, che racconta le gesta di un super eroe della Marvel Comics, Pantera Nera, a ricevere la candidatura agli Oscar 2019 nella categoria più importante, miglior film. Tra i protagonisti del film Chadwick Boseman, Michael B. Jordan e Lupita Nyong'o. Black Panther segna dunque un taglio col passato. Passato in cui film del genere comics entrano nelle stanze dell'Academy, forti di incassi miliardari.



9 – Avengers: Age of Ultron - 1,405,400,000 $

Strapotere del mondo comics come dicevamo. Undicesimo film del Marvel Cinematic Universe e sequel di The Avengers uscito nel 2012. Il grande potenziale commerciale di questo genere di film è assicurato da budget produttivi molto elevati, cast di attori popolari, effetti speciali costosi e l'effetto fidelizzazione col pubblico, che si aspetta sequel su sequel.



8 – Fast & Furious 7 - 1,511,700,000 $

E' la saga degli anni Duemila. Il primo film sulle corse in auto, risale al 2001 e sta per raggiungere quota 9. Il settimo episodio ha registrato l'incasso più alto, probabilmente perché è l'ultimo film in cui appare la coppia originaria Vin Diesel e Paul Walker, che è morto a novembre del 2013 in un incidente automobilistico mentre il film era ancora in fase di riprese.



7 – The Avengers - 1,519,600,000 $

E' il primo film (del 2012) che riunisce i super eroi Marvel: Iron Man, Capitan America, Hulk, Thor, Vedova nera e Occhio di falco tutti insieme contro Loki, fratellastro di Thor. La pellicola era già in cantiere anni prima negli Studios di Hollywood, ma a convincere i produttori e gli attori, l'enorme successo avuto da Iron Man, film che tra l'altro ha riportato Robert Downey Jr alla ribalta, dopo un periodo di crisi artistica ed insuccessi.



6 – Jurassic World - 1,668,900,000 $

E' una specie di reboot della celebre trilogia creata negli anni Novanta da Steven Spielberg, che grazie all'evoluzione tecnologica riuscì a creare dei dinosauri straordinariamente realistici. Questo quarto capitolo esce a 22 anni di distanza da Jurassic Park, e si mantiene sulla stessa linea del capostipite cinematografico: un incidente nel parco futuristico dove vedere da vicino i dinosauri, rende questi animali preistorici ricreati in laboratorio, sempre più pericolosi.



5 – Avengers: Infinity War - 2,048,700,000 $

E' il primo film, ma non l'unico, del franchise Avengers a sfondare il muro dei due miliardi di dollari incassati. Terzo film sul gruppo riunito di super eroi, che è riuscito a guadagnare anche l'Oscar per gli effetti speciali.



4 – Star Wars: Il risveglio della forza - 2,068,200,000 $

E' l'unico film della saga cinematografica più popolare di tutti i tempi, a rientrare nella top ten dei maggiori incassi. Guerre Stellari nasce alla fine degli anni Settanta, (nel 1977) dalla mente di George Lucas, e questo è il settimo in ordine temporale dei 9 totali che compongono la saga di Star Wars. Da notare che il film segna il ritorno dell'attore Mark Hamill nelle vesti di Luke Skywalker.



3 – Titanic - 2,187,500,000 $

Il capolavoro di effetti speciali e romanticismo che racconta la tragedia del Titanic, affondato dopo l'impatto con un iceberg. Creato da James Cameron ha reso Leonardo Di Caprio una star planetaria e fatto emergere la bravura di Kate Winslet, rispettivamente nei personaggi di Jack e Rose. Molto popolare anche la colonna sonora di Celine Dion, My heart will go on. Titanic vinse 11 Oscar, ma nessuno dei due protagonisti fu premiato per la recitazione.



2 – Avengers: Endgame - 2,238,487,456

L'ultimo capitolo di Avengers ha superato Titanic proprio in questi giorni. Un sorpasso storico ed un incasso ancora parziale perché il film è ancora in sala, e potrebbe raggiungere anche il film più redditizio di sempre.



1 – Avatar - 2,788,000,000 $

Capolavoro di effetti speciali e di creatività per questa nuova creatura cinematografica di James Cameron, l'unico regista che può vantare due film nella top ten. Il film quest'anno ha festeggiato i dieci anni dall'uscita e da tempo il regista sta lavorando a ben quattro sequel. Avatar, costato 237 milioni di dollari, fu il primo dei kolossal girato con tecnologia che dava il suo meglio nella visione in 3D. Da anni si attende il sequel, rimandato per due volte. In questi giorni la Disney ha annunciato che Avatar 2 dovrebbe uscire nel dicembre del 2021.











































































