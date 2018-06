Di Caprio, Brad Pitt e Al Pacino, tutti insieme per il nuovo film di Tarantino. Spunta anche Luke Perry star di "Beverly Hills 90210"

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il prossimo film di Quentin Tarantino, avrà un cast all star. Stavolta più che mai. Si chiama Once Upon a Time in Hollywood, titolo che sottolinea ancora una volta, l'amore verso il cinema italiano e che ricorda C'era un volta in America di Sergio Leone (in inglese era Once Upon a Time in America). Dicevamo delle star arruolate. Due su tutti, Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, per la prima volta insieme in un film. Il primo aveva fatto parte di Django Unchained il secondo di Bastardi senza gloria. Poi gli attori feticcio di Tarantino, Michael Madsen e Tim Roth, già presenti dai tempi de Le iene. L'ultimo asso entrato a far parte della squadra è Al Pacino, che non ha mai lavorato insieme a Tarantino. Tra gli altri protagonisti troviamo anche Margot Robbie, che interpreterà il ruolo di Sharon Tate, la moglie del regista Roman Polanski che venne uccisa dalla sette di Charles Manson. La storia infatti è ambientata nel 1969 nel periodo di massimo splendore della “hippy Hollywood” ha raccontato lo stesso regista. “I due protagonisti sono Rick Dalton (Di Caprio), un attore in disarmo che ha recitato anni prima in alcune serie tv western e Clif Booth (Pitt), l’attore che gli faceva da stuntman. Entrambi stanno facendo fatica a trovare ruoli in una Hollywood che non sembra riconoscerli più. Ma Rick ha una vicina di casa molto famosa, Sharon Tate”. Il film uscirà nel 2019, a distanza di 50 anni dalla strage commessa dalla setta di Manson, morto in carcere lo scorso anno. Tra gli altri nomi che dovrebbero aggiungersi ad una lista già stellare, c'è quello di Luke Perry, l'attore noto negli anni Novanta, quando interpreto il ruolo del bello e maledetto, Dylan nella serie cult Beverly Hills 90210.