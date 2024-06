Demi Moore, la dipendenza dall'alcol: «Vivevo a tempo pieno con una persona: si assicurava che rimanessi sobria»

di Cristina Siciliano

Demi Moore non dimentica i vecchi demoni e le ombre della sua vita. A partire dagli anni irrequieti con il fratellino Morgan a una mamma bipolare e un papà alcolizzato. In passato, poi, Demi Moore ha dovuto affrontare la dipendenza da alcol e droghe. L'attrice è stata infatti in un centro di riabilitazione già negli anni 80 per superare sia tossicodipendenza che dipendenza da alcol. Poi, un ricovero d’urgenza nel 2012 per dipendenza da droga e gravi disturbi alimentari. E ora, dopo aver attraversato l’inferno, non smette di offrire il suo supporto alle donne in cerca di aiuto. Nel documentario BRATS di Andrew McCarthy, Demi Moore ha parlato dei suoi tentativi di riuscire a rimanere sobria durante le riprese di St.Elmo's Fire.

Le parole di Demi Moore

Demi Moore ha raccontato a cuore aperto come ha vissuto quel periodo delicato della sua carriera. Quella dell'alcol è stata una battaglia che l'attrice ha combattuto per anni. «Ero terrorizzata dal fallire e di non essere all'altezza - ha raccontato Demi Moore -.

L'attrice poi ha ricordato durante il documentario di McCarthy il momento in cui le chiesero prendere una scelta: decidere tra continuare il suo percorso in una clinica riabilitativa o con le riprese del film. «Scelsi il film. A quel tempo non avevo stima di me stessa».

L'aborto spontaneo

Nel 2003, Demi Moore ha conosciuto Asthon Kutcher, più giovane di lei di 15 anni. «Avevamo appena iniziato a uscire insieme, io avevo 42 anni - aveva raccontato -. Sono rimasta incinta di una bambina a cui avremmo voluto dare il nome Chaplin Ray, ma al sesto mese di gravidanza ho avuto un aborto spontaneo». Proprio questa vicenda è stata il motivo che l'ha fatta ricominciare a bere e assumere droghe per superare il dolore.

