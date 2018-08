De Sica e Boldi di nuovo insieme, le prime immagini. Su Instagram un'anticipazione VIDEO

Un post condiviso da Christian 🔧⚓️🎬 (@christiandesica35official) in data: Ago 10, 2018 at 11:11 PDT

Finalmente insieme: Christian De Sica e Massimo Boldi di nuovo fianco a fianco nel film di Natale. Non proprio una novità, visto che era noto che i due sarebbero tornati a recitare insieme in un cinepanettone come ai vecchi tempi, ma vederli insieme in un backstage ha entusiasmato i tanti ammiratori del duo comico che ha fatto un pezzetto della storia della comicità italiana. Infatti, questa mattina De Sica ha postato su Instagram un piccolissimo video di una scena che probabilmente vedremo a Natale: si vede l'attore romano spingere una sedia a rotelle su cui è seduto Boldi. Un video molto breve, dunque, ma che non ha mancato di suscitare l'entusiasmo dei tanti loro fan.Il film, un po' a riprendere la loro storia personale, si chiamerà "Amici come prima" ed uscirà ovviamente a Natale. Della trama si sa che De Sica sarà costretto a travestirsi da anziana badante per evitare che la figlia di Boldi venda tutto il patrimonio di famiglia a un gruppo cinese. Boldi e De Sica tornano a lavorare insieme dopo 13 anni, in questa nuova pellicola di cui l'attore romano è anche regista e che è prodotta da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore.