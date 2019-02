David Di Donatello, ecco le candidature: in testa Dogman e Capri Revolution

C'è Dogman di Matteo Garrone in testa in questa 64ma edizione dei David di Donatello: il film sul canaro della Magliana ha ottenuto il numero più alto di candidature, ben 15. Capri Revolution di Mario Martone che si attesta a 13. A pari merito al terzo posto si collocano Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino e Loro di Paolo Sorrentino. A seguire ancora a pari merito, con nove candidature, Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. I premi David di Donatello verranno consegnati a Roma mercoledì 27 marzo, con una cerimonia in diretta su Rai1.

CONTEGGIO TOTALE FILM:



DOGMAN: 15

CAPRI-REVOLUTION: 13

CHIAMAMI COL TUO NOME: 12

LORO: 12

LAZZARO FELICE: 9

SULLA MIA PELLE: 9

EUFORIA: 7

LA TERRA DELL'ABBASTANZA: 4

A CASA TUTTI BENE: 3

FABRIZIO DE ANDRE' - PRINCIPE LIBERO: 3

IL VIZIO DELLA SPERANZA: 3

ELLA&JOHN (The Leisure Seeker): 1

HOTEL GAGARIN: 1

IL RAGAZZO INVISIBILE - SECONDA GENERAZIONE: 1

IL TESTIMONE INVISIBILE: 1

LA BEFANA VIEN DI NOTTE: 1

LA PROFEZIA DELL'ARMADILLO: 1

MOSCHETTIERI DEL RE - LA PENULTIMA MISSIONE: 1

RIDE: 1

SONO TORNATO: 1

TROPPA GRAZIA: 1

UN GIORNO ALL'IMPROVVISO: 1

MICHELANGELO - INFINITO: 1

