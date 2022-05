David di Donatello, i look dei vip e dei premiati: Manuel Agnelli arriva con il casco

Ogni serata di gala ha il suo red carpet e anche al David di Donatello, il premio più importante del cinema italiano, i look non sono passati inosservati. Occhi puntati soprattutto sulle attrici, che hanno sfoggiato abiti lunghi, scollature e completi. C'è chi ha rispettato le tradizioni e chi ha osato e c'è anche chi, come Manuel Agnelli, è arrivato in teatro con il motorino e il casco in testa.

Leggi anche > David di Donatello, chi è Antonio Capuano: la dedica commovente alla moglie morta un mese fa



Sotto i riflettori di Cinecittà Luisa Ranieri ha camminato in nero con una grintosa chioma slicked. Teresa Saponangelo, miglior attrice non protagonista, ha scelto di brillare con le paillettes e Francesca Michielin ha rotto il rigore del suo outfit total black con un trucco bluette. Sabrina Ferilli si è mostrata come siamo abituati a vederla: elegante con una chioma di onde morbide.

Pochi i raccolti, tra cui spicca quello di Miriam Leone. Swamy Rotolo, migliore attrice protagonista a soli 17 anni, ha scelto tonalità chiare e capelli lisci e voluminosi. Qualche piccolo problema alla testa per Manuel Agnelli, che ha avuto bisogno dell'aiuto di Valerio Mastandrea per togliersi il casco. I due sono arrivati in motorino ai David di Donatello 2022. Il cantante ha vinto la statuetta per la miglior canzone con "La profondità degli abissi" in Diabolik.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA