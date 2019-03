David di Donatello 2019: Benigni consegna il premio alla carriera a Tim Burton. Diretta

di Paolo Travisi

Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, Giampaolo Morelli, Massimo Ghini che sul palco cantano una delle canzoni del film. E’ il momento del David dello spettatore, per il film più visto in sala dunque maggiormente apprezzato dagli spettatori italiani. Un riconoscimento assegnato alla pellicola corale A casa tutti bene diretta da Gabriele Muccino , che chiama sul palco a condividere il premio alcuni degli attori del cast, tra cuiche sul palco cantano una delle canzoni del film.



Premio alla carriera per il geniale regista americano,



per il geniale regista americano, Tim Burton , autore di Ed Wood, Edward mani di forbice - solo per citarni alcuni - ed il recente remake Disney, Dumbo. Burton riceverà il premio da Roberto Benigni. Altri due premi speciali per il maestro del brivido di fama mondiale, Dario Argento, e la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo. Atteso anche il regista messicano Alfonso Cuaron, già premio Oscar 2019 per Roma, che riceverà il premio per il miglior film straniero.

Isabella Ferrari è la prima ospite a salire sul palco per consegnare il premio alla migliore attrice non protagonista del 2019, assegnato a Marina Confalone interprete de Il vizio della speranza. “Edoardo De Angelis ha raccontato la nostra terra, la Campania ed è a lei che dedico questo premio” ha detto con grande commozione la vincitrice.



Sul palco arriva il geniale Tim Burton, a Roma per presentare il remake Disney di Dumbo e soprattutto per ricevere il David alla Carriera “grazie mi viene da piangere, è bellissimo essere qui e vorrei che la gente fosse così carina anche nel mio paese. L’Italia fa parte del mio Dna, sono cresciuto coi vostri film, mi sento in famiglia”. E Tim Burton premia anche Alessio Cremonini come miglior regista esordiente per Sulla mia pelle con Alessandro Borghi, pellicola che racconta gli ultimi giorni di Stefano Cucchi.



A consegnare il David alla carriera sale sul palco Roberto Benigni. “Riceverlo da Roberto, è uno dei più grandi onori della mia vita. La famiglia s’ingrandisce”.



“Sembra italiano, un mio vicino di casa” dice Roberto Benigni “ora anche io sto per tornare al cinema con un film immaginifico, Pinocchio diretto da Matteo Garrone, sono molto felice è un film di grande creatività come i film di Tim Burton, un italiano come noi” aggiunge il regista toscano per il quale scatta la standing ovation quando Carlo Conti ricorda che 20 anni fa vinceva l’Oscar per La vita è bella.

al via la 64esima edizione.“Questo premio è prezioso, perché l’unico motivo per cui noi tutti siamo qui, è far vedere i nostri film agli spettatori, che scelgono di uscire di casa per comprare un biglietto per un film che non conosceva è un’impresa miracolosa”, dice con evidente emozione il regista romano.Momento di comicità conche scherza con Conti sul cestino che di solito nutre maestranze e tecnici sui set cinematografici “tante persone non prendono premio ma sono fondamentali nel cinema” dice il comico romano che ai David consegna uno dei riconoscimenti più attesi quello al miglior attore non protagonista: Edoardo Pesce, interprete di Dogman diretto da Matteo Garrone “ringrazio il regista, la mia famiglia e mia madre”.Per quanto riguarda i film con più nominations, ricordiamo Dogman di Matteo Garrone (16 nominations), Capri-Revolution e Chiamami col tuo nome (entrambi con 13), Loro di Paolo Sorrentinp (12) e Sulla mia pelle (10). Roberto Benigni , in versione con barba alla Geppetto (sta girando Pinocchio con Garrone), accompagnato dapremia Tim Burton.