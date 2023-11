Cortellesi, un compleanno speciale tra trionfo al box office e impegno per le donne

di Valerio Di Marco

Cinquant’anni per la Cortellesi, di cui 37 di carriera. La sua parabola artistica inizia infatti a 13 anni, quando interpreta la canzone "Cacao Meravigliao", per lo sponsor immaginario della trasmissione "Indietro Tutta!", di Renzo Arbore. Da lì parte la sua ascesa professionale come doppiatrice, attrice, sceneggiatrice, imitatrice e perfino cantante. L'epopea di questa istrionica mattatrice copre tutto lo scibile dello spettacolo, dal cinema alla televisione, al teatro, fino ai videoclip musicali. Nella canzone italiana troverà più di un complice, da Gianni Morandi a Claudio Baglioni all'amica Laura Pausini con cui duetterà più volte in tv.

"C'è ancora domani" è stato anche co-sceneggiato da lei, che al genere drammatico non è nuova, così come non è nuova all'impegno per le donne e contro la violenza di genere. «È la scuola che deve formare gli individui, non basta la buona volontà dei professori», ha detto di recente davanti a una platea di studenti. Sposata dal 2011 con il regista e sceneggiatore Riccardo Milani, Paola Cortellesi ha una figlia, Laura, che oggi ha 10 anni e che, essendo nata nel 2013, è stata sicuramente il più bel regalo ricevuto dalla mamma nell'anno di un altro suo compleanno tondo: il quarantesimo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA