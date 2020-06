Coronavirus, per la riapertura dei cinema la Spagna sceglie un capolavoro italiano: il film di Tornatore proiettato in 150 sale

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 22:42

stanno riaprendo un po' dappertutto e per il ritorno nelle sale, dopo ildalaha scelto di proiettare un capolavoro italiano come. Il film diè una dichiarazione d'amore al grande schermo. Fa parte dell'immaginario collettivo la scena finale in cui il protagonista si gode un collage dei baci cinematografici più belli, quelli tagliati dalla censura.Agli spagnoli, dunque, è sembrato perfetto celebrare il ritorno al cinema con questa pellicola.nostalgico nei confronti della settima arte, è stato riproposto in 150 sale. La decisione è stata anche obbligata, dal momento che le nuove uscite sono assenti e che è più facile attingere al repertorio tradizionale e ai film rappresentativi della storia del cinema per le proiezioni. Laha recuperato il classico italiano grazie alNuovo Cinema Paradiso è uscito nel 1988 e ha vinto il premio Oscar come miglior film straniero e il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes. Il protagonista Totò si appassiona al cinema in un piccolo paesino siciliano e si forma con il proiezionista Alfredo, impersonato daIndimenticabile la colonna sonora di