Coronavirus, comparto cinematografico e audiovisivo europeo in crisi. L'appello alle istituzioni: «Intervento tempestivo per salvare il settore»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’emergenzaha seriamente danneggiato ileuropeo e 51 tra Federazioni, Associazioni e aziende del settore cinematografico, audiovisivo e sportivo si appellano alle Istituzioni Europee e Nazionali per un intervento tempestivo per salvare il settore.Il business coinvolge diversi campi, si sviluppa su progetti, e per questo caratterizzato da un ciclo economico irregolare - un vasto ecosistema interconnesso che va dallo sviluppo del progetto attraverso la sua creazione e finanziamento, alla produzione, alla promozione e distribuzione (online e offline), alla proiezione comprese tutte le altre forme di diffusione. Un grande numero di artisti e professionisti si sono quindi trovati in grande difficoltà con lo scoppio della pandemia. Il potenziamento della distribuzione di contenuti da parte dei canali tradizionali e delle piattaforme online tra l'altro non può in alcun modo arginare la crescita della disoccupazione e le perdite, né si tradurrà in una ripresa degli investimenti e delle attività di produzione e distribuzione interrotte o in finanziamenti per lo sviluppo di progetti futuri.E' per questo che importanti organizzazioni quali MPA, IFTA, FIAPF, IVF, ANICA, Mediapro, Europa Cinemas, EPC e SF Studios, chiedono alle istutuzioni europee un sostegno finanziario urgente per salvaguardare l’intero ecosistema cinematografico e audiovisivo.