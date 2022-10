Conidi: «Il gol di Turone? Da bambino provai un forte senso di ingiustizia»

di Enrico Chillè

Marco Conidi, il gol di Turone ha segnato l’immaginario di tutti, non solo dei tifosi romanisti. Che ricordo ha di quel giorno?

«Ero piccolo, ma ricordo molto bene. Era un altro calcio, con le partite seguite in diretta in radio e poi in tv con 90° Minuto. La Juventus rappresentava il potere a cui uno, in qualche modo, si ribellava, mentre la Roma stava diventando una grande squadra, scomoda a certi poteri che pendevano dalla parte dei bianconeri».

È da allora che è rimasto quel senso di ingiustizia?



