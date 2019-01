di Silvia Natella

Sanremo 2019, Arisa: «Canto l'amore oltre i sessi»

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Questo matrimonio non s'ha da fare» e i protagonisti dicommedia cinematografica dall'esplicito richiamo manzoniano, fanno di tutto per evitare che i loro figli convolino a nozze. Il film, per la regia di ​è uscito nelle sale il 24 gennaio scorso e domenica 27 è approdato ain presenza del cast.In una sala piena e davanti al grande schermo, gli attornoti al grande pubblico per i ruoli in "Baby", "I Cesaroni" e "Poveri ma Ricchi" - hanno raccontato qualche aneddoto del film e guidato alla visione. Non sono mancati selfie con i fan sul red carpet allestito per l’occasione nel foyer del cinema.«Siamo molto felici di essere qui perché è la domenica pomeriggio dopo l'uscita del film e la sala è piena», ha dettointroducendo i suoi compagni di set, tra cui un giovanissimo Zurzolo, ormai idolo delle adolescenti. «Volevo rassicurare tutte le ragazze venute qui per Lorenzo dicendo che siamo fidanzati solo nel film e non nella vita», ha tenuto a precisare con ironia la giovane protagonista, che nel film è la "promessa sposa", una giovane influencer innamorata del rampollo di una famiglia dell'alta borghesia milanese.La storia d'amore nella romantica Gaeta è ostacolata dai rispettivi parenti, come nelle più fortunate tradizioni letterarie, e soprattutto dai capi famigliache innescano una rivalità Nord-Sud. Il primo è un arrogante imprenditore milanese e il secondo un integerrimo sindaco meridionale. Tra Abatantuono e Salemme, insieme per la prima volta sul grande schermo, è "odio a prima vista" e a unirli è l'obiettivo di impedire il matrimonio dei figli. Fanno parte del cast anche Dino Abbrescia, Rosita Celentano, Susy Laude, Sergio Friscia, Arturo Gambardella e Francesco Buttironi.La trama prende spunto anche dalla classica commedia all'italiana. In molti ricorderannoi farsi i dispetti cercando di evitare di diventare consuoceri. Senza dimenticare che l'antagonismo tra due personaggi rivali è sempre garanzia di risate.