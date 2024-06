Claudia Gerini: «Per tutti sono ancora Jessica, mi chiedono sempre "O famo strano?". Quella volta in cui Carlo Verdone sbottò sul set»

di Dajana Mrruku

Claudia Gerini quell' “O famo strano” se lo sente chiedere in continuazione, «ma non è un problema», rivela l'attrice. D'altronde, il ruolo di Jessica le ha portato fortuna e l'ha fatta entrare nel cuore degli italiani che ridevano, sognavano e imparavano a memoria le battute di "Viaggi di nozze" con Carlo Verdone. Sono stati tanti i ruoli interpretati da Gerini in carriera, completamente diversi da Jessica: donne indipendenti, forti, determinate ma anche fragili, che sbagliano, tutte sfaccettature di Claudia Gerini che, ancora oggi fa i provini per i ruoli nei film e «Ne faccio ancora, specie per progetti internazionali. Non mi sento una sfigata. Amo il mio mestiere e sogno ancora».

Il rapporto con Carlo Verdone si è evoluto e il suo ricordo è smepre molto dolce e divertente, anche quando ripensa a quella volta in cui il regista si spazientì nel set.

Le disavventure sul set con Carlo Verdone

Claudia Gerini ha raccontato nella recente intervista a Repubblica che non ama particolarmente girare le scene di un progetto cinematografico o televisivo durante la notte e come lei, anche Carlo Verdone.

«Non amo girare la notte, freddo, sonno, fatica. Una sequenza interminabile di Suburra, un cardinale che voleva togliersi la vita e io su e giù per le scale con i tacchi a spillo e le gambe tremanti. Alla fine invece che persuaderlo volevo dirgli “buttati”, andiamo a casa», ha raccontato divertita.

Poi ha continuato: «E poi Viaggi di nozze. Carlo (Verdone, ndr.) odia la notte, in una scena silenziosa un tizio continuava a ridere e Carlo, esausto, sbotta: “basta lasciateci lavorareee”».

L'aneddoto è solo l'ultimo di una lunghissima serie che lega ancora oggi il regista e l'attrice da un sentimento profondo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Giugno 2024, 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA