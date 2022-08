Gerini: «Interpreterò una suora laica e una conduttrice aggressiva alla D'Urso»

di Michela Greco

MARATEA - «Mi sembra di assistere a una goccia di apocalisse ogni giorno». Mentre il mondo del cinema le regala uno sguardo lanciato verso il futuro, fuori dal set Claudia Gerini vede nelle cronache uno scenario spaventoso, desolante. Mentre ha all’orizzonte tanti stimolanti nuovi progetti, a Maratea l’attrice romana ha ricevuto il Premio Internazionale Basilicata e ha fatto da madrina ai giovani talenti della prima edizione di Young Blood, il contest dedicato agli attori lanciato da Alice nella città con WE DO.

Che effetto le fa ripensare al momento dell’inizio della sua carriera, specchiandosi in questi ragazzi che cercano di emergere?

«Ripenso a quel sogno, a quella speranza, a quell’energia, al desiderio di sbocciare e dimostrare, di cercare l’occasione. Mi fa tenerezza. Sono passati tanti anni ma nel profondo l’approccio, probabilmente, è sempre lo stesso, anche se oggi i ragazzi hanno altri mezzi».

Guardano al futuro, ma il presente è angosciante…

«Tutti i giorni succede qualcosa di terribile. Noi siamo ambiziosi, vogliamo fare sempre di più, andare verso il futuro, ma la verità è che dobbiamo goderci anche solo il fatto che, in un dato giorno, non succeda qualcosa di catastrofico».

Intanto ha pubblicato su Instagram, qualche giorno fa, un divertente post in costume che inneggia alla body positivity. Mi sembra che lei faccia un interessante discorso sul femminile sia sul set, con i personaggi che sceglie, che fuori.

«In realtà ho fatto quel post in modo molto spontaneo, non mi ero nemmeno resa conto di aver fatto un gesto che andasse proprio in quella direzione, ma mi fa piacere contribuire con il mio messaggio. Ho scritto “pasta lover”, intendevo dire che l’addominale non c’è ma chi se ne importa, magnamose sto piatto de pasta! Hanno addirittura elogiato il fatto che mostrassi la cicatrice del parto, ma quella era l’appendicite!».

Nel prossimo futuro ha in uscita vari film, tra cui “Il ragazzo e la tigre” e il film a episodi di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che ruoli interpreterà?

«In “Tiger’s Nest” mi sono cimentata con un personaggio nuovo per me: una donna determinata di grande spiritualità, una sorta di suora laica che gestisce un orfanotrofio e cerca un ragazzo della struttura. Abbiamo girato anche in Nepal, un’esperienza pazzesca. Ne “I migliori giorni” interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso».

E c’è in vista un film con Liliana Cavani.

«Sì, giriamo a settembre. Si intitola “L’ordine del tempo” ed è tratto dal libro omonimo di Carlo Rovelli. Sarà un film corale pre-apocalittico. Ecco, guarda caso siamo di nuovo in tema di apocalisse».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA