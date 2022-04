Claudia Gerini a Firenze con il suo «Tapirulàn»: l'attrice al suo esordio da regista

Claudia Gerini sarà a Firenze. L'attrice fa il salto di qualità e il 27 aprile presenterà un film davvero importante: il suo esordio alla regia. Al cinema Multisala Il Portico di Firenze, alle 20.30, l'attrice e regista sarà la protagonista di un evento esclusivo che permetterà al pubblico di vedere in anteprima nazionale, rispetto all'uscita del 5 maggio, il nuovo lavoro di Claudia Gerini: Tapirulàn. La regista e attrice romana avrà il piacere di accogliere il pubblico in sala e presentare il film, raccontando l'intensa storia della protagonista e svelando qualche curiosità sulle riprese.

Prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory in associazione con Attitude e Big Tree Movie Entertainment, Tapirulàn oltre ad essere la sua prima opera, rappresenta anche una delle prove attoriali più complesse per Claudia Gerini, che veste i panni di Emma, una counselor che lavora da casa correndo incessantemente su un tapis roulant, tra angosce interiori e fantasmi del passato che improvvisamente tornano a tormentare la sua vita.

Nel cast del film sono presenti - tra i vari interpreti diretti e guidati da Claudia Gerini - Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna, Daniela Virgilio, Lia Grieco, Fabio Morici, Marcello Mazzarella e Antonio Ferrante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 21:15

