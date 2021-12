Dolore per Claudia Gerini: «Sei volata in cielo e lasci amore»

Lutto per Claudia Gerini. L'attrice affida a un messaggio su Instagram il suo dolore per la scomparsa dell'amata nonna Emilia. Mancata in questi giorni, la signora Emilia è stata una figura fondamentale nella vita della Gerini. Per lei ha sempre avuto un attaccamento speciale, come dimostrano le foto pubblicate ieri online che le ritraggono abbracciate l'una all'altra.

Il messaggio dell'ex compagno Federico Zampaglione

«Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi – ha scritto – fa buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri!». A pochi minuti dal triste annuncio non si è fatto attendere il messaggio di vicinanza di Federico Zampaglione. Il leader dei Tiromancino nonché ex compagno di Claudia, ha lasciato accanto alle foto dell'attrice un commento semplice e discreto, ma carico d'affetto: «Dolce nonna Emilia», seguito da due cuori rossi.

Federico e Claudia sono stati legati da una lunga storia d'amore, durata dal 2005 al 2016. Dalla loro relazione nel 2009 è nata Linda, che oggi ha 12 anni e vive insieme alla mamma e alla sorellastra Rosa, avuta nel 2004 dall'imprenditore Alessandro Enginoli. Di recente l'attrice ha espresso il desiderio di allargare la propria famiglia adottando uno o più bambini. «Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni – ha confidato –. Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? – si è chiesta Claudia Gerini, che vorrebbe portare avanti questa battaglia per tante donne come lei, single, ma con un forte desiderio di maternità.

