CinemaLive, il network delle occasioni parte da Roma: «Restituiamo voce e dignità alle professioni dimenticate»

«Questo progetto è partito durante il confinamento dello scorso anno, quando mi sono ritrovato a riflettere sull’importanza di avere o di poter creare delle occasioni, di possedere le giuste informazioni, di saperle trasmettere e di saperle usare affinché il disorientamento e la fatica di chi vorrebbe lavorare nel Cinema si trasformino in acquisizione di competenze e professionalità». Parla così Alessandro Costantini, CEO di CinemaLive, il progetto nato durante il lockdown ad Aprile 2020, momento - come ormai ben noto - buio per gli operatori del cinema e dello spettacolo, momento che viene vissuto da Alessandro non come barriera ma come occasione. Un progetto che diventerà in poco meno di un anno un punto di riferimento per le figure professionali dell’industria cinematografica.



«CinemaLive è nata affinché fosse lei stessa l’occasione per restituire la voce e la dignità a tutte le professioni - dimenticate - che lavorano e che ruotano attorno alla filiera cine-audiovisiva», spiega Costantini.

CinemaLive si pone come obiettivo principale quello di accelerare la crescita competitiva delle competenze, per arrivare a favorire la gestione dei processi imprenditoriali nel settore Cine-Audiovisivo. Fare cinema non riguarda solo l’atto di girare un film, ma coinvolge competenze e professionalità di diversa natura e dalle provenienze più disparate.



«Siamo passati ufficialmente da un Cinema delle conoscenze a un Cinema delle competenze. Quando ho iniziato il mio percorso in questa Industria - spiega Alessandro - mi parlavano di impossibilità di accesso, di famiglie cinematografiche, mi suggerivano conoscenze strategiche, ma mai nessuno mi chiedeva cosa sapessi o volessi fare. Oggi, grazie anche al lavoro che stiamo svolgendo con CinemaLive, chiunque ha la possibilità di far conoscere le proprie abilità e approfondire a sua volta le conoscenze della propria materia. È importante - continua - avere una visione di insieme, studiare il funzionamento della filiera, capire il modello di business dei propri interlocutori, avere un’infarinatura sia legislativa che normativa».



Per questo CinemaLive si inserisce nel panorama dell’e-learning proponendo masterclass di livello, servizi di business meeting, newsletter, una videoteca per rivedere le lezioni, una piattaforma per essere costantemente informati su tutte le novità, corsi per accompagnare i professionisti e le case di produzione nell’apprendimento di argomenti complessi che accelerano il processo di crescita competitiva. La videoteca di CinemaLive, per esempio, è una proposta tutta italiana nel panorama dell’e-learning e delle pay-per-view in streaming. Il tutto grazie a un’impostazione totalmente trasparente e dalle diverse opportunità, con servizi a pagamento per ogni esigenza e accessibili a tutti, perché chiunque possa avere la sua occasione.

Parola d’ordine: accessibilità e trasparenza, affinché chiunque, nessuno escluso, possa avere la propria occasione.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 12:20

