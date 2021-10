Cinema Troisi, l’omaggio a Massimo Troisi: Lello Arena presenta "Ricomincio da tre"

Il Cinema Troisi riapre la stagione delle rassegne con…i film di Massimo Troisi. Dal 9 ottobre al 4 dicembre, ogni sabato mattina alle ore 11:00, l’appuntamento al Cinema Troisi è con 9 titoli del grande interprete e regista.

Cinema Troisi, l’omaggio a Massimo Troisi con la rassegna e la sezione Troisi Kids

Il Cinema Troisi riapre con un omaggio a Massimo Troisi. La stagione delle rassegne promosse dal Cinema Troisi, in continuità con il lavoro svolto nell’ultimo decennio dall’associazione Piccolo America, riparte proprio dall’amato attore e regista con l’appuntamento dal 9 ottobre al 4 dicembre alle 11:00 per rivedere 9 dei suoi maggiori successi.

A inaugurare l’omaggio la proiezione, a quarant’anni dall’uscita nelle sale, di Ricomincio da tre, il film che nel 1981 rivelò il talento (anche) cinematografico di Troisi, salutato da uno straordinario successo di pubblico (oltre che da due David di Donatello e quattro Nastri d’argento). A presentare il film, sabato 9 ottobre, il coprotagonista Lello Arena, storico sodale di Troisi e amico affezionato del Cinema in Piazza.

Al Cinema Troisi spazio anche ai più piccoli, con Troisi Kids – nuovo appuntamento in programma tutte le domeniche mattina – si guarda agli spettatori di domani, proponendo alle famiglie i migliori film per i più piccoli. Per iniziare, una carrellata di titoli Disney e Pixar, al via il 10 ottobre con gli elfi di Onward (2020).

Omaggio a Massimo Troisi – ogni sabato alle ore 11.00 – biglietto 3€

“Ricomincio da tre” di Massimo Troisi (1981, 110 min) - 09/10/2021

“No grazie, il caffè mi rende nervoso” di Lodovico Gasparini (1982, 109 min) - 16/10/2021

“Scusate il ritardo” di Massimo Troisi (1983, 112 min) - 23/10/2021

“Le vie del Signore sono finite” di Massimo Troisi (1987, 84 min) - 30/10/2021

“Splendor” di Ettore Scola (1988, 115 min) - 06/11/2021

“Che ora è” di Ettore Scola (1989, 102 min) - 13/11/2021

“Il viaggio di Capitan Fracassa” di Ettore Scola (1990, 132 min) - 20/11/2021

“Pensavo fosse amore... invece era un calesse” di Massimo Troisi (1991, 113 min) - 27/11/2021

“Il Postino” di Massimo Troisi e Michael Radford (1994, 108 min) - 04/12/2021

Troisi Kids – ogni domenica alle ore 11.00 – biglietto 3€

“Onward” di Dan Scanlon (2020, 102 min)- 10/10/2021

“Dumbo” di Tim Burton (2019, 112 min) - 17/10/2021

“Wonder Park” di Dylan Brown (2019, 86 min) - 24/10/2021

"Frankeweenie” di Tim Burton (2013, 87 min) - 31/10/2021

“Gli incredibili” di Brad Bird (2004, 115 min) - 07/11/2021

“Gli incredibili 2” di Brad Bird (2018, 126 min) - 14/11/2021

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA