Con Yuliya Mayarchuk il film è "Mai per sempre", premiato da critica e festival internazionali durante il lockdown e ora nelle sale cinematografiche

Da musa ispiratrice di Tinto Brass (nel film "Tra(sgre)dire") al ruolo di protagonista in una pluripremiata e impegnata pellicola "made in Italy" realizzata in coproduzione con una società cinematografica americana. Yuliya Mayarchuk è infatti uno dei personaggi fondamentali nella sceneggiatura del film "Mai per sempre", diretto e interpretato da Fabio Massa, che si avvale di un cast di assoluto valore. Tra gli altri, il grande pubblico ha già avuto modo di affezionarsi a Cristina Donadio ("Gomorra"), Massimo Bonetti, Gianni Ferreri e Gianni Parisi.





"Il film doveva uscire prima del lockdown, lo scorso 16 aprile - rivela Yuliya Mayarchuk, che fa anche l'imprenditrice vinicola con una sua etichetta prodotta nel Casertano e che ha lavorato in tante fitcion come "La squadra", "Carabinieri", "Incantesimo", "Il commissario Montalbano", "Don Matteo" oltre a film come "La vita è una cosa meragliosa", "La porta rossa" e il recente "Il ladro di cardellini" -. Invece solo ora abbiamo deciso di affrontare il buio delle sale cinematografiche. Una vera e propria sfida". La critica internazionale però ha già osannato "Mai per sempre" che, durante lo stop imposto dal Covid, ha vinto una trentina di premi in festival europei, negli States e in Messico".





"E' una storia di amicizia, di amore, di eterna lotta tra il bene e il male. - racconta Fabio Massa, regista e protagonista maschile -. Luca è un ragazzo napoletano di famiglia benestante che vuole essere felice, costruirsi una famiglia e avere un lavoro onesto. Apre un’officina meccanica e si innamora perdutamente di Maria, una ragazza ucraina. Ma quando tutto sembra essere perfetto, Maria, dovrà fare i conti con il passato: il suo ex (Massimiliano Rossi, alias Livio) torna in paese diventando l’ostacolo della sua felicità. Ma Maria non sarà la sola a vivere una violenza, perché anche Silvana (Cristina Donadio, la madre di Luca), vive un dramma. Uno dei colpi di scena del film riguarda proprio questa storia poiché grazie a Saverio, l’avvocato che in passato le è stato vicino, Silvana si è potuta allontanare dal suo ex marito che ha abusato di lei. Tutto questo piano piano si trasformerà in un rimorso, perché non doveva andare così..".









Un film indipendente che ha coraggiosamente scelto la strada della proiezione nelle sale, poi andrà in Germania e negli Stati Uniti. Ora si trova soprattutto nei cinema di Lazio, Campania, Puglia e in alcune città del Nord Italia.





La critica lo ha definito "duro, forte, a tratti struggente". "Tutti i personaggi infatti sembrano tendere alla parte buona della vita - dice ancora Yuliya Mayarchuk - invece piano piano viene fuori il loro lato oscuro che travolge esistenze e rapporti".

Il film è prodotto e distribuito da Goccia Film con la coproduzione della californiana Nichego Holding llc, gli italiani Antracite, 102 Production, Vertigo film, Giustemply e i produttori associati Fd Dental e Mauro Vizzi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 14:59

