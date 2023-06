Rivoluzione al cinema: l'estate porta film italiani e stranieri da vedere sul grande schermo a 3,50 euro

Le rivoluzioni migliori sono quelle a basso costo. E mai come stavolta l'estate porta soprattutto i giovani (ma l'iniziativa sarà gradita agli italiani di tutte le età) davanti al grande schermo per vedere film italiani a stranieri a un prezzo d'ingresso che sembra d'altri tempi: 3,50 euro.

Si chiama infatti “Cinema Revolution” la promozione del Ministero della Cultura per un’estate da vivere in sala dall’11 giugno all’11 settembre: una stagione straordinaria di film e promozioni che coinvolge oltre 3mila schermi in tutta Italia.

"Cinema Revolution" è un’iniziativa fortemente voluta da tutte le componenti del comparto cinematografico, dai produttori ai distributori fino agli esercenti, con oltre 3mila schermi aderenti in tutta Italia.

La campagna avrà luogo nell’arco dei tre mesi estivi, dal giugno al settembre, durante i quali si potrà assistere in sala a nuove uscite di film italiani, europei e internazionali e sarà possibile guardare i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. Il ricchissimo programma delle proiezioni è già disponibile su cinemarevolution.it

“Un messaggio forte, sostenuto da un grande investimento: le sale sono importanti presidi sociali e culturali, riteniamo – afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni – che sostenerle sia un dovere e per questa estate abbiamo messo a punto un gioco di squadra che vede il Governo e l’intero sistema cinematografico italiano scendere in campo per la loro ripartenza.

"Cinema Revolution" inizierà e si concluderà con la cinque giorni di Cinema in festa, l’appuntamento che per 5 anni (2022-2026) a giugno e a settembre prevede ingressi a prezzo ridotto per film in normale programmazione, anteprime, masterclass e altri eventi speciali alla presenza dei protagonisti. Le edizioni 2023 dell’iniziativa si terranno, infatti, da domenica 11 a giovedì 15 giugno e da domenica 17 a giovedì 21 settembre in cui andare al cinema costerà solo 3,50€ in tutta Italia e in tutte le sale aderenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Giugno 2023, 20:55

