CANNES - Ne resterà solo uno. E parlerà russo. Ultimo in ordine di tempo nella schiera delle star legate a Mosca (Depardieu, Stone), l’ex Highlander Christopher Lambert è a Cannes per presentare, al mercato del film, la sua ultima fatica d’attore, il war movie Sobibor del russo Konstantin Khabenskiy.In “Sobibor” fa il nazista. Che effetto le ha fatto?«Mi ha fatto male. Mio padre ha fatto la guerra in Inghilterra. Era nella marina ed era ebreo. Mi sono chiesto: sarebbe orgoglioso di me? Ma un attore deve fare quello che vuole. E io lo faccio da 85 film».C’è un ruolo che in 85 film non è mai arrivato?«Un gangster. Ma un gangster contemporaneo, moderno. Un hacker che attacca le banche, un ministro corrotto. I politici sono i più grandi gangster dei nostri tempi».“Highlander” è stato tra i primi a diventare serie tv. Lei non ha partecipato: pentito?«Feci un cameo nell’episodio pilota: era la prima volta che mi offrivano la tv e rifiutai perché non mi piaceva l’idea. Oggi è diverso, l’intero valore produttivo della tv è immenso».Si è mai sentito incastrato nel ruolo di Connor MacLeod?«Ho fatto 4 film della serie, per 15 anni. Ma tra un film e l’altro ho cercato anche altro. E ho fatto bene: l’Highlander tv ha fatto solo quello e poi è sparito. Ma non ho mai odiato Connor. Dopo il quarto film sentivo che avevo chiuso. È stato l’unico in cui ho chiesto una controfigura, perché non provavo più piacere a combattere con la spada».Hollywood vorrebbe un remake. Lei?«Sono otto anni che ci provano. Devono trovare un protagonista: buona fortuna. Alcuni film possono essere rifatti, altri no. Il primo Highlander è un cult visto da tre generazioni, diretto da un genio, imitato spessissimo».E di “Nirvana” che ricordo ha?«Gabriele Salvatores è un regista incredibile. Quella con lui è stata una delle più belle esperienze della mia vita».È ancora un fan del cinema italiano?«Sì. Mi spiace che in Italia non ci sia una vera industria cinematografica, ma chissà che nuove piattaforme come Amazon e Netflix non risolvano il problema».Per Cannes Netflix è IL problema.«L’industria cinematografica deve stare attenta. Oggi, per dire, è impossibile fare un film d’azione con meno di 200 milioni di dollari. Su Netflix, invece, tutte le storie sono grandi storie».