Conto alla rovescia per Christian De Sica, che conta le settimane che lo separano dall'inizio del nuovo anno, quando diventerà nonno. La figlia dell'attore, Maria Rosa, è infatti in dolce attesa e dovrebbe partorire a fra pochi mesi.

Christian De Sica presto nonno: la figlia Maria Rosa è incinta

A riportare per primo la notizia è stato il settimanale Gente, che ha dedicato alla famiglia De Sica un servizio nel nuovo numero in edicola. Come riporta il magazine, Maria Rosa De Sica, classe 1987, fra pochi mesi darà alla luce la sua prima figlia, frutto dell'amore con il compagno Francesco. Fiocco rosa dunque per Christian e la moglie Silvia, che diventeranno nonni per la prima volta.

I futuri genitori hanno voluto condividere la lieta notizia anche via social, pubblicando sul profiglo Instagram di Maria Rosa una foto di coppia con il pancione: «Finalmente in tre». Parole inequivocabili, che hanno suscitato subito la reazione di Christian De Sica, che ha voluto lasciare sotto al post un commento: «Un bacetto da nonno». Poche parole che esprimono tutta la gioia e la trepidazione per questa attesa nascita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Ottobre 2022, 22:42

