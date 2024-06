Christian De Sica: «Natale sul Nilo fu un successone, con quei soldi De Laurentiis si comprò il Napoli»

di Redazione web

Christian De Sica è stato ospite di una delle ultime puntate di "Passa dal BSMT" il podcast di Gianluca Gazzoli dove ha raccontato la sua vita tra amore e soddisfazioni professionali. L'attore romano per anni è stato protagonista degli esilaranti cinepanettoni prodotti da Filmauro, l'azienda cinematografica di proprietà di Aurelio De Laurentiis che è anche il presidente del Napoli. De Sica ha citato l'imprenditore proprio parlando del grande successo che riscosse Natale sul Nilo quando uscì al cinema, era il 2002.

L'intervista di Christian De Sica

Nella sua intervista Christian De Sica ha raccontato del grande seguito che avevano i film di Natale: «Il successo dei cinepanettoni? Il più grande arrivò con Natale sul Nilo, fece 42-43 milioni di euro, una follia. Dopo quel film De Laurentiis si è comprato il Napoli. Il mio film preferito tra quelli di Natale è Natale a Rio. Non c’era Massimo Boldi, ma Massimo Ghini che mi faceva molto ridere».

Massimo Boldi era il compagno di disavventure di De Sica e insieme hanno girato sedici cinepanettoni, poi, l'attore milanese decise di prendere altre strade professionali: «Lui andò via, voleva fare dei film per conto suo. Lasciò De Laurentiis e io rimasi lì, nessuna cosa personale. Lui firmò un contratto con Mediaset, Medusa, e andò via da Aurelio. Dopo tanti anni, 5 anni fa, feci un film, Amici come prima, e ci siamo rimessi insieme. Non avevamo litigato, a parte qualche ca**ata. La verità è che lui aveva firmato con un altro produttore».

La carriera di Christian De Sica

Christian De Sica ora non ha più un contratto con Filmauro e ha spiegato: «Un rapporto durato 30 anni.

