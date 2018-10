Lady Diana, gli amici contro la mamma di Kate Middleton: «Gesto di pessimo gusto»

Una, che ha visto come vittima inconsapevole: l'attore e comico pugliese, al secolo, è stato vittima, a sua insaputa e suo malgrado, di unadi pessimo gusto che si è diffusa sul web nelle ultime ore. Un sito specializzato in bufale, infatti, aveva riportato la notizia delladell'attore in seguito ad un incidente stradale.La realtà, ovviamente, è che, amatissimo comico capace di descrivere con genialità le debolezze degli italiani, è vivo e vegeto e non è rimasto coinvolto in un incidente d'auto. Si tratta di una vera e propria, decisamente di cattivo gusto, che aveva come obiettivo quello di ingannare e puntare sull'emotività degli utenti meno attenti ai particolari.A diffondere la notizia, infatti, è stato un sito chiamato Il Messangero, che richiama in qualche modo la testata romana Il Messaggero. Non è una novità che siti del genere, con nomi simili a quelli dei grandi quotidiani italiani, utilizzino questo stratagemma per ingannare gli utenti. Basti pensare, ad esempio, a quei siti come Il Giomale e Il Fatto Quotidaino.In questo caso, però, si è sfruttata l'emotività di chi, in buona fede, ha creduto davvero chefosse morto. Non è così, per fortuna, ed il nome dell'attore pugliese, divenuto leggenda del cinema italiano grazie a film come Sole a catinelle e Quo vado?, si va ad aggiungere ad una lunga lista di vip che hanno dovuto smentire la notizia (falsa) della propria morte: da Gigi Buffon a Lino Banfi, passando per Franco Battiato, Owen Wilson, Zucchero, Barack Obama, Britney Spears, Brad Pitt, Sylvester Stallone e Paolo Villaggio. L'attore genovese, prima della morte, avvenuta nel luglio 2017, era stato più volte chiamato in causa da questi bufalari del lutto.