Charlie Sheen e il vizio delle prostitute: «Speso oltre 1 milione nel solo 2013»

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nuove accuse nei confronti di, il noto attore di Hollywood finito nella bufera dopo varie denunce da parte di donne che avevano avuto con luisenza sapere che fosse affetto dal virus dell'. L'ultima, in ordine di tempo, arriva da unache aveva scoperto che l'attore era malato disolo dopo aver fatto sesso con lui.«Sono stataperché voleva ottenere il mio. Lui mi aveva rivelato di essere malato solo dopo il rapporto non protetto, mi rivolsi ai medici che mi consigliarono di chiedergli quali medicine stesse prendendo, in modo da stabilire le cure adeguate» - riporta il sito Tmz - «Quando andai a casa sua per parlarne, mi propose di firmare un. Non volevo farlo, ma mi sono ritrovata circondata da, che mi hanno condotto in un garage, dove sono stata costretta a firmare quell'accordo. Ero terrorizzata e non capivo bene il contenuto di quell'accordo, ma alla fine lo firmai, temendo per la mia incolumità».Charlie Sheen, informato di questa rivelazione, ha commentato così: «Eravamo amici intimi, ma lei ora si sta inventando tutto solo per estorcermi del denaro». L'attore, noto per ruoli comici e demenziali, si era visto diagnosticare l'Aids nel 2011 ma lo rese pubblico solo nel 2015, scatenando una serie di accuse e denunce di donne che sostenevano di aver avuto rapporti sessuali non protetti senza sapere della sua malattia.