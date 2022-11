Cesare Attolini, morto il sarto dei vip da Oscar: Tony Servillo, Al Pacino e Robert De Niro hanno indossato le sue giacche

di Redazione web

Cesare Attolini, il sarto che ha vestito i vip da Oscar e i divi di Hollywood, è morto oggi, venerdì 25 novembre, a 91 anni. Nella sua lunga e brillante carriera ha creato giacche di altissima qualità che sono state esportate in tutto il mondo.

Il sarto dei vip

L'azienda di sartoria di Cesare Attolini, viene fondata nel 1930 dal padre Vincenzo a Casalnuovo in provincia di Napoli, e diventa conosciuta in tutto il mondo greazie proprio a Cesare che mette in atto tecniche innovative che conquistano i più famosi attori di Hollywood.

Tra i suoi clienti abituali ci sono Tony Servillo, Al Pacino e Robert De Niro ma anche Dustin Hoffman e Denzel Washington.

Il rispetto della tradizione

Nonostante le giacche di Attolini avessero quel tocco moderno e unico, il sarto ha sempre rispettato la tradizione, ovvero cucire a mano. Dopo la notizia della sua morte, sul profilo Instagram della sartoria è stato pubblicato il post di cordoglio.

