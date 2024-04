Cento anni fa nasceva Marlon Brando. Una vita tra leggenda ed eresia

di Totò Rizzo

«Avesse dovuto interpretare un elettricista, si sarebbero visti i cavi», ha scritto Patricia Bosworth nella sua biografia di Marlon Brando. Come a dire: in qualsiasi personaggio si calava con una intensità psicologica ed emotiva tale da sembrare non fosse stato altri, sul set e perfino nella vita. Dono divino del talento o applicazione del metodo Stanislavskji appreso all’Actor’s Studio, non è dato sapere in che percentuali. Fatto sta che Brando – che oggi avrebbe cent’anni, era nato il 3 aprile 1924 – è ricordato tra i più grandi attori del secolo passato e un’icona del cinema del ’900. Nasce americano del Nebraska con un meticciato genetico anche quello, probabilmente, utile a fargli recitare giovani ribelli e gelosi immigrati, maturi borghesi depressi e vecchi boss mafiosi, rivoluzionari a capo di peones e scaricatori di porto.

Nasce, artisticamente, in teatro, trampolino di lancio per il set ma pure complice talvolta del cinema stesso: Brando è Stanley Kowalsky al debutto di “Un tram che si chiama desiderio»” di Williams su un palcoscenico di Broadway (1947) e torna Kowalsky quattro anni dopo sul set per il film omonimo (1951). A dirigerlo, in entrambi i casi, è Elia Kazan. È Hollywood però che lo fa divo. È lo psicotico reduce di guerra paraplegico ne “Il mio corpo ti appartiene”, veste la tunica di Marc’Antonio in “Giulio Cesare”.

