Cattivi & Cattivi, film realizzato con soli 25 mila euro

Prima cinematografica da tutto esaurito per Cattivi & Cattivi, l'ultima fatica di Stefano Calvagna, attore-regista-sceneggiatore (e perfino cantante, visto che è sua pure la colonna sonora). La sala del Lux era gremita (e non è facile di 8 agosto a Roma) per assistere al film poliziesco della durata di circa 80 minuti. Il filone è quello delle bande che si spartiscono Roma Sud, con Massimo Bonetti nel ruolo del protagonista, il poliziotto buono. Con lui i soli Stefano Calvagna e Ines Nobili come attori di professione (e una breve apparizione di Enzo Salvi), gli altri tutti presi dalla strada alla prima esperienza cinematografica.Un film girato in meno di due settimane con un budget irrisorio di 25 mila euro. Nonostante questo handicap non indifferente la storia è avvincente e tiene in apprensione lo spettatore fino all'ultima scena, quella della resa dei conti. Calvagna non è nuovo a cimentarsi nel filone della malavita. Anzi è stato tra i predecessori a mostrare il volto crudele dei quartieri della capitale. Prima ancora di pellicole e serie di successo come Romanzo Criminale e Suburra.Cattivi & Cattivi merita tre stelle.