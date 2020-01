Mostra del Cinema di Venezia, Cate Blanchett sarà Presidente della Giuria: «Un privilegio»

Spike Lee vince Cannes, sarà il primo presidente afroamericano della giuria

Giovedì 16 Gennaio 2020, 13:47

L'attrice e produttrice due volte premio Cate Blanchett è stata scelta come Presidente della Giuria internazionale del Concorso della 77° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di. Il festival si terrà dal 2 al 12 settembre 2020. La decisione è stata presa venerdì 10 gennaio u.s. dal Cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera.(fra i suoi ruoli più celebri Galadriel, regina degli elfi nelle trilogie de "Il Signore degli Anelli" e de "Lo Hobbit"), nell'accettare la proposta, ha dichiarato: «Ogni anno attendo la selezione die ogni anno essa risulta sorprendente e notevole. Venezia è uno dei festival dipiù suggestivi al mondo. Una celebrazione di quel mezzo provocatorio e stimolante che è il cinema in tutte le sue forme. È un privilegio e un piacere essere quest'annodi giuria».Il Direttore artistico Barbera ha poi aggiunto: «Cate Blanchett non è soltanto un'icona del cinema contemporaneo, corteggiata dai più grandi registi dell'ultimo ventennio e adorata dagli spettatori di ogni tipo. Il suo impegno in ambito artistico, umanitario e a sostegno dell', oltre che in difesa dell'in un'industria del cinema che deve ancora confrontarsi pienamente con i pregiudizi maschilisti, ne fanno una figura di riferimento per l'intera società. Il suo immensod'attrice, unitamente a un'intelligenza unica e alla sinceraper il cinema, sono le doti ideali per un presidente di giuria. Sarà un enorme piacere ritrovarla in questa nuova veste a Venezia, dopo averla applaudita come magnifica interprete dei film Elizabeth di Shekhar Kapur e Ìm not there di Todd Haynes, che le valse la Coppa Volpi come miglior attrice nel 2007».La premiazione avrà luogo nella serata conclusiva il 12 settembre 2020.