Cate Blanchett: «Produco una serie per dare voce a chi non ha futuro»

«Mi sento un’in continuazione»:, cinquant’anni portati con infinita grazia e due Premi Oscar all’attivo, sa come spiazzare. Super ospite di, la sezione del festival tedesco dedicato ai racconti seriali, spiega come il lavoro per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati le abbia cambiato totalmente la percezione di se stessa. Un po’ come se si fosse messa allo specchio e si sentisse fuori posto: «A volte mi guardo e penso di essere un’outisider, una che ha bisogno di prospettiva nel trovare se stessa. Come un fotografo che è fuori e dentro una scena o un attore teatrale che è al tempo stesso sul palco ma anche distante».Metafore a parte, questa australiana dallo sguardo felino si è appena lanciata in una miniserie,, assieme al marito sceneggiatore Andrew Upton: ne è creatrice, produttrice e anche interprete. Ambientato in un centro di detenzione per immigrati, segue le vicende di quattro personaggi molto diversi tra loro.«Io non volevo recitarci, decisa a concentrarmi sul dietro le quinte, ma per ottenere i finanziamenti ci devi mettere la faccia e allora eccomi qui, a cantare e ballare per esigenze di copione».«Dicono che noi artisti siamo liberali, come se fosse un’offesa, ma io lo considero un complimento. Non possiamo stare a guardare davanti a storie di disumanità e a persone che vengono usurpate di ogni dignità. Costruiamo barriere per tenere fuori gli altri e ci dicono che è per rendere una nazione di nuovo grande, ma grande per chi? Ancora non l’ho capito».«Lo sono: nel mondo si moltiplicano i regimi corrotti dal potere e mi chiedo spesso: esiste ancora almeno una vera democrazia?»«Un individuo che non ha cittadinanza, quindi senza passaporto per viaggiare o copertura sanitaria o diritto all’istruzione, in pratica un invisibile senza futuro».«Tanti, nei vari campi che ho visitato in Libano o in Giordania, fin da quando nel 2014 ho iniziato a lavorare con le Nazioni Unite, lo stesso periodo in cui mi è venuta in mente l’idea della serie in questo centro di detenzione nel mezzo del deserto, un non luogo per chi è privato dell’identità».«I social media tendono a trasformare le problematiche sociali in slogan e ad incrementare una certa polarizzazione delle idee quando invece serve ascoltare e capire. In questo l’audiovisivo aiuta molto perché parla a tutti in maniera diretta e si pone domande».«Siamo un melting pot, una colonia nata nella diversità e dobbiamo preservarla a tutti i costi. Siamo tutti umani e uguali, smettiamo di guardare alle differenze invece di valorizzarle».