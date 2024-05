Mamma ho perso l'aereo, la villa del film in vendita a un prezzo stellare. «Cinque camere e sei bagni, c'è anche un cinema»

di Morgana Sgariglia

La casa del film cult "Mamma ho perso l'aereo" è finalmente acquistabile. Ma non è per tutte le tasche. È entrata infatti nel mercato immobiliare statunitense al prezzo di 5,25 milioni di dollari (circa 5 milioni di euro). La villa di poco più di 2 mila metri quadrati, si trova in un sobborgo a 32 km a nord di Chicago, a Winnetka, ed è stata completamente ristrutturata e ampliata nel 2018. Gli attuali proprietari, che l'hanno abitata per dodici anni, hanno mantenuto i suoi dettagli architettonici e gli spazi più riconoscibili.

I proprietari precedenti

I padroni di casa precedenti hanno acquistato la casa nel 2012 per 1.585 milioni di dollari (1.461,13 euro) e hanno conservato la facciata in mattoni, la stessa raffigurata nel film del 1990 con Macaulay Culkin (il protagonista Kevin McCallister).

Negli anni Ottanta la casa era di John e Cynthia Abendshien, trapiantati da un altro sobborgo di Chicago: Evanston, dove lo scomparso regista John Hughes aveva girato il suo film "Sixteen Candles - Un compleanno da ricordare" nel 1984. Lì, la coppia aveva incontrato il location manager Jacolyn Bucksbaum, che era interessato a utilizzare la loro casa a Evanston per il film di Hughes, "Io e zio Buck".

Come si è arrivati a girare il film

Il film non è mai stato girato nella casa ma Bucksbaum l'ha scelta per la commedia natalizia "Mamma ho perso l'aereo", prodotta da John Hughes e diretta da Chris Columbus. La coppia ha accettato di lasciare la produzione a casa loro per circa sei settimane ma la troupe rimase per quattro mesi, da febbraio a maggio 1990. La famiglia Abendshien andò in un appartamento affittato dalla produzione.

Sebbene gran parte del film sia stato girato su un palcoscenico, la casa stessa è stata presentata in riprese esterne e interne, incentrate sul soggiorno e sulla grande scalinata dell'atrio.

La casa

La villa a tre piani, al 671 di Lincoln Avenue, ha cinque camere da letto e sei bagni, compreso un cinema all'interno. Dispone anche di un campo sportivo al coperto. È stata costruita negli anni Venti. I proprietari hanno anche guadagnato dalla fama della casa, dato che nel 2021 l'hanno messo su Airbnb per far vivere l'esperienza di una notte ai fortunati ospiti. La villa è meta di pellegrinaggi cinematografici da quando il film è uscito negli anni Novanta, tanto che gli attuali padroni hanno dovuto aggiungere una recinzione attorno all'abitazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 15:43

