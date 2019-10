Carlo Croccolo morto a 92 anni: lavorò al fianco di Totò e lo doppiò. Attore in "Tre Uomini e una gamba"

Carlo Croccolo morto a 92 anni: lavorò al fianco di Totò e lo doppiò . «Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento. I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento» a Napoli. Queste le parole del post su Facebook che annuncia la morte, stamani, di Carlo Croccolo

Si è spento a 92 anni l'attore napoletano Carlo Croccolo . Ha iniziato la carriera nel 1950, interpretando alla radio la commedia "Don Ciccillo si gode il sole", in teatro "L'Anfiparnaso", diretto da Mario Soldati e al cinema il film "I cadetti di Guascogna". Recitò anche al fianco di Totò. Negli anni Cinquanta e Sessanta ha interpretato molti film con alcuni dei più grandi comici italiani, tra cui "47 morto che parla", "Miseria e nobiltà", "Totò lascia o raddoppia?" e "Signori si nasce" con Totò, "Ragazze da marito" con Eduardo De Filippo, "Non è vero... ma ci credo" con Peppino De Filippo. Ha vinto il David di Donatello, nel 1989, per la sua interpretazione nel film '"O re". I funerali si terranno domenica 13 ottobre, alle ore 16, nella chiesa San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento.