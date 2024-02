D'Amore: «Caracas? Una storia popolata da fantasmi in una Napoli stile Gotham City»

di Paolo Travisi

In una Napoli cupa e notturna, Marco D’Amore dirige il suo terzo film, “Caracas” - tratto dal libro Napoli Ferrovia di Ermanno Rea - dopo aver esordito al cinema con “L’Immortale”, il film spin-off tratto da “Gomorra, la serie”, che al regista ha dato grande popolarità. In questa opera seconda, dirige se stesso ed il suo “maestro” Toni Servillo, che interpreta uno scrittore napoletano in piena crisi creativa, che torna nella sua città, ma non riconosce più quello che è diventata. Nella Napoli di “Caracas” (in sala dal 29 febbraio) la tensione violenta si muove tra gruppi di militanti di estrema destra e comunità islamiche. Il personaggio di D’Amore, per colmare il vuoto della sua esistenza, si appoggia prima all’uno poi all’altro gruppo, finché il suo percorso non si incontra con quello dello scrittore e di una donna, Yasmina (Lina Camelia Lumbruso), musulmana eterodossa che potrebbe salvarlo da se stesso.

«Inclassificabile, inspiegabile, com'è inspiegabile la vita e che un vecchio scrittore si avvicini a uno come Caracas, come fare ancora i film», dice D'Amore alla presentazione della sua opera. Per Servillo, il suo coinvolgimento è un atto di fiducia e grande amicizia. «È stata un'emozionante circostanza ritrovarmi a lavorare con Marco, che è cresciuto nella mia compagnia teatrale. È bello che oggi sia lui a dirigermi, un giovane autore che ha guadagnato grande popolarità e sceglie un film complesso e linguaggi complessi e ha deciso di offrirli alla sua generazione. Non bisogna navigare su cose comode, farsi guidare dall’ovvio, dalla routine, ma mettersi in gioco e questo film è un’occasione che lo dimostra».

Il film è ambientato in una Napoli, «ultimamente abusata da cinema e tv” che per volere del regista assomiglia molto a “Gotham City”, per cui bisogna farci i conti per non annoiare gli spettatori», teatro perfetto di un dramma esistenziale, in cui i personaggi possono essere reali, ma anche dei fantasmi. In “Caracas” le due anime del personaggio si dividono tra derive di destra e fondamentaliste: «Mi spaventa sempre chi ha troppe risposte. A certi fanatismi reagisco sempre con timore, perché ho molti dubbi e questi secondo me ci avvicinano a comprendere le cose».

