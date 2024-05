Cannes: Blanchett guida un G7 apocalittico. Julianne e Demi, dive senza età

di Alessandra De Tommasi

Tris di stelle ieri a Cannes. Anzitutto, la divina Cate Blanchett, che si fa in tre: alla chiacchierata al femminile di Women in motion, momenti ideati da Salma Hayek come ambiente sicuro per confrontarsi, si aggiunge l’appuntamento in cui il Premio Oscar, ambasciatrice delle Nazioni Unite, racconta “Displaced stories”, storie dagli sfollati, facendosi portavoce al Festival di Cannes di realtà che sembrano lontanissime ma poi sono dietro l’angolo. Il film che porta, fuori concorso, è “Rumors”, una sorta di dramma politico: «Mi piace quando il cinema è avventura, per questo ho girato questo progetto che mescola di tutto ma non volevo lanciare alcun messaggio politico – ha detto - nel copione ho amato il fatto che i registi fossero tre». “Rumors” è una beffarda parodia firmata Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson sull'inconcludenza dei vertici politici, con il terrore delle proteste dei cittadini fuori i Palazzi. Nel cast, Blanchett che interpreta con la consueta immedesimazione una specie di Ursula Von der Leyen, abbigliamento e capelli incluso, poi Alicia Vikander, Charles Dance, Roy Dupois e il nostro Rolando Ravello, che ha il ruolo del premier italiano

Alla Croisette si è vista ieri anche Julianne Moore, una habitué del Festival. È reduce dal successo della serie “Mary & George” (Sky e NOW) e del film “May December” con Natalie Portman, racconti di personaggi femminili forti di cui parla nel contesto perfetto dei talk Women in motion. Il primo ingrediente di un racconto, al cinema o in tv, secondo l’attrice è «l’autenticità». Unico fattore che consente al pubblico di «appassionarsi, identificarsi e quindi sognare». La 63enne attrice statunitense indica Meryl Streep come misura di un’arte che dovrebbe raccontare ogni età, etnia e provenienza geografica. Con 4 progetti all’attivo, tra cui uno scritto da Margaret Atwoood (“Il diario dell’ancella”, il romanzo da cui è stata tratta la serie “The Handmaid's Tale”) e uno con la giovane Sydney Sweeney, la sua agenda è fittissima per lei non manca mai il tempo per gli appuntamenti da attivista. «In “Rumors”, io e Sydney siamo entrambe produttrici ed è fantastico che una ragazza di vent’anni sia al timone della propria arte e delle proprie scelte».

A completare il tris di stelle, Demi Moore, che ieri ha presentato il gala Amfar. La diva di “Ghost” è presentatrice dell’evento charity che quest’anno compie 30 anni (di cui 27 presentati da lei). A chi le chiede quale sia stata un’edizione da ricordare risponde: «Quando sono venuta a fare il tifo a Bruce Willis per “Il Quinto elemento”, ma stavolta è diverso: sarò sul red carpet con “The Substance”, un’opera mia, una specie di horror eclettico». In braccio ha l’inseparabile Pilaf, chihuahua minuscola che ha conquistato tutto il pubblico dell’AmPav: è quasi più entusiasta della cagnolina che del ruolo di madrina di Chopard con cui ha premiato due nuovi talenti (uno è Mike Faist di “Challengers”, nuovo lavoro di Guadagnino). «Pilaf viene con me in sala a vednere i film, è una compagna di viaggio». Quando ne parla è serissima, come quando parla degli esordi («mi proponevano ideali di bellezza irraggiungibili») e un progetto che avrebbe voluto fosse andato diversamente, “Soldato Jane”: «Non è stato preso sul serio, era troppo avanti per i tempi, per le donne in uniforme, per l’uguaglianza. Ma poi tutto succede per un motivo e ora finalmente ci siamo arrivate».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA