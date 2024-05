Cannes, nove minuti di applausi per l'ingresso di Selena Gomez: la cantante sfila sul red carpet per il film Emilia Perez

di Redazione Web

Nove minuti di applausi per Selena Gomez. La cantante è stata una delle celebrità più attese al Festival di Cannes, dove ha sfilato sul red carpet per il film Emilia Pérez. La pellicola, diretta da Jacques Audiard, tratta la storia di Rita, un'avvocata di grande successo che è interessata a togliere dalle grinfie della giustizia i suoi clienti criminali (invece di mandarli dritti dietro alle sbarre). Ma, un giorno, a Rita viene proposta un'offerta che non può rifiutare. Il leader del cartello Manitas la assume per aiutarlo a ritirarsi dai suoi affari e a realizzare un piano che sta preparando segretamente da anni: cambiare sesso e diventare la donna che ha sempre sognato di essere.

Il vestito che ha incantato il Festival di Cannes

Per il red carpet della presentazione del film, Selenza Gomez ha indossato un abito lungo nero firmato Saint Laurent.

L'abito è stato abbinato a delle scarpe con il tacco nero e a una splendida collana High Jewelry, in platino con madre perle e diamanti. Un gioiello che richiama la storia di Monte Carlo, uno dei primi film di Selena e uscito nel 2011. Nel film la star di Disney Channel doveva partecipare a un'asta di beneficenza, dove aveva il compito di donare un collier di diamati di Bulgari dal prezzo inestimabile. Questo richiamo le ha garantito una standing ovation sul tappeto rosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 13:51

