Cannes, i look del primo red carpet del festival: da Jane Fonda a Greta Gerwig

Mondanità e bellezza sul primo red carpet del 77esimo Festival di Cannes, con tante modelle e celebrità, oltre ad attrici, attori e registi. In passerella sembrano spopolare glitter e il colore rosso.

Tra le più fotografate, l'attrice francese Juliette Binoche, con un abito rosso come il tappeto della passerella delle star, calato sulle spalle; l'americana Jane Fonda con tuta nera con dettaglio di paillettes e soprabito maculato e Heidi Klum, anche lei in rosso, tra code e drappeggi. Rosso anche per la modella belga Rose Bertram.

I look della giuria

Tra i look della giuria del Concorso ufficiale, Eva Green ha scelto un elegantissimo Armani Privè, Pierfrancesco Favino ha sfilato in smoking, abito tempestato di glitter neri per Lily Gladstone ed effetto simile ma in bronzo per la presidente Greta Gerwig, con spacco vertiginoso e scollatura a V.

