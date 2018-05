Cannes e le wonder women glamour

che supportano campagne di sensibilizzazione di vario genere. Il girl power, insomma, passa anche attraverso la passerella. Ed eccone alcuni esempi: i bracciali della paladina DC Comics sono creati da Luna Mena ( https://lulamena.com/ ), un marchio salvadoregno che si fonda sull’equo salario creando gioielli a mano con la manodopera di nove comunitá rurali. In questi villaggi e grazie a questo stipendio le donne guadagnano piú dei mariti. Con il riciclo di rame e squame di pesce gettate in spiaggia dai pescatori queste signore creano autentiche meraviglie. Per Cannes ha creato una limited edition acquistabile sul sito.il brand Lukatyourself ( https://www.lukatyourself.com/ ) incorporando nelle collane – e non solo – una lente d’ingrandimento per evitare l’uso degli occhiali da presbite per gli over 40, insomma un’idea che coniuga comfort e stile per attraversare con disinvoltura ogni fase della vita.Blush & Whimpsy ( https://blushwhimsy.com/ ), creando una linea di rossetti che cambia colore con il diverso PH. L’audace statunitense ha assunto in New Mexico 80 impiegati con disabilitá fisica e mentale per onorare la memoria del padre, veterano di guerra. Dopo Oscar e Grammy, eccola in Costa Azzurra per presentare la sua idea a dir poco brillante.