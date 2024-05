Cannes 2024, dopo il successo agli Oscar il cane Messi conquista il tappeto rosso: telecamera e microfono per "spiare" le star

Un red carpet d'onore per Messi, il cane del film Palma d'oro nel 2023, "Anatomia di una caduta". Il border collie francese, che già aveva sfilato sul tappeto rosso della notte degli Oscar, ha passeggiato anche sul tapis rouge del Festival di Cannes, dove ha un ruolo ben preciso: Messi indosserà un dispositivo luminoso, un microfono e una telecamera, per guardare le stelle sul "tappeto rosso". Le riprese dal suo punto di vista diventeranno una mini serie in otto episodi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 11:55

