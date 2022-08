Cameron Diaz compie 50 anni e torna sul set. Quattro anni fa aveva annunciato il suo ritiro dalle scene

Tutti pazzi per Cameron Diaz che oggi, 30 agosto, festeggia 50 anni, e si fa un bel regalo, torna a recitare in un film. L'attrice del film cult, Tutti pazzi per Mary, aveva abbandonato le scene ormai dal 2014, annunciando il ritiro nel 2018, per il desiderio di occuparsi della famiglia, del marito e della figlia, oltre che del business nel vino. Ora, però, qualcosa sembra cambiato nella vita di Cameron Diaz, che tornerà in un film, Back in action su Netflix, co-protagonista insieme a Jamie Foxx, che è stato il primo ad annunciare il suo ritorno davanti alla macchina da presa.

Dopo 8 anni il ritorno dell'attrice

Nel tweet l'attore pubblica una telefonata tra lui, Cameron Diaz e l'atleta Tom Brady, che a sua volta si era ritirato per poi tornare, che cercano di motivare l'attrice. Nel 2018, dopo oltre vent'anni di carriera e tanti successi, tra cui The Mask e Charlie' Angels, Diaz era ormai determinata a fare a meno dello spettacolo. Divenuta mamma nel 2020, l'attrice, sposata con il musicista Benji Madden, ha dichiarato di voler vivere a lungo, almeno fino ai 110 anni, perché «vorrò essere lì quando avrà quarant'anni». Ma intanto a spegnere le candeline, 50 in tutto, sarà proprio lei, l'indimenticabile protagonista di Tutti pazzi per Mary.

