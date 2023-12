'Buffy l'ammazzavampiri' in lutto per il demone della saga: morto Toy Camden

L'attore statunitense Camden Toy, versatile caratterista noto per aver interpretato una serie di mostri demoniaci nella serie tv «Buffy l'ammazzavampiri» (1999-2003), è morto lunedì 11 dicembre nella sua casa di Los Osos, in California, all'età di 68 anni.

La carriera

L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi con un comunicato dal suo agente, precisando che all'attore due anni fa era stato diagnosticato un cancro al pancreas. Spesso ricoperto da strati di trucco e protesi speciali, Toy sarebbe stato irriconoscibile per molti dei suoi ruoli in «Buffy l'ammazzavampiri», interpretando, tra gli altri, uno dei Gentleman, il Principe della Menzogna, il demone Gnarl e il vampiro Tulakon. Toy era nato il 31 maggio 1955 a Pittsburgh ed era cresciuto a Delmont, in Pennsylvania. All'inizio degli anni Novanta ha fatto le sue prime incursioni nel mondo della recitazione, apparendo in ruoli di piccole parti. La sua grande occasione arrivò quando venne scritturato in «Hush», il decimo episodio della quarta stagione di «Buffy l'ammazzavampiri» di Joss Whedon.

Il secondo personaggio iconico di Toy in «Buffy» è stato il demone Gnarl, apparso nell'episodio della settima stagione «Stessa ora, stesso posto» e ha interpretato anche il demone Ubervamp in quattro episodi della serie. Ha suscitato l'apprezzamento dei fan anche per la sua interpretazione del Principe della Menzogna nell'episodio «Perché combattiamo» dello spinoff di Buffy «Angel». In tv è apparso anche in «The Mentalist» (2008) e «The Bay» (2010) e in una ventina di film con piccoli ruoli. Al di fuori della recitazione, ha lavorato anche come montatore cinematografico.

