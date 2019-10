Bud Spencer, il mito fa novanta: una mostra e un documentario per celebrare l'anniversario

Bud perché beveva birra Budweiser. Spencer perché adorava l'attore Spencer Tracy. È così che Carlo Pedersoli diceva di aver scelto il suo nome d'arte, Bud Spencer appunto, e, con quello, ha conquistato grande e piccolo schermo, in film divenuti cult, da I quattro dell'Ave Maria a Lo chiamavano Trinità, da Anche gli angeli mangiano fagioli alla quadrilogia di Piedone, e così via, spaziando tra titoli di Mario Monicelli, Dario Argento, Sergio e Bruno Corbucci, Steno, Ermanno Olmi. Campione di nuoto - ha partecipato più volte alle Olimpiadi - pallanuotista, autore di canzoni, nonché sceneggiatore e produttore televisivo, l'attore, nato a Napoli, il 31 ottobre 1929 e scomparso nel 2016, domani avrebbe compiuto 90 anni. Napoli lo celebra a Palazzo Reale con Bud Spencer, prima esposizione multimediale a lui dedicata, che si sarebbe dovuta concludere l'8 dicembre, ma per il grande successo è stata prorogata all'8 gennaio e da domani vedrà il prezzo del biglietto ridotto di due euro.



L'esposizione, con la voce guida dello stesso attore, accompagna alla scoperta del personaggio, con impianti multimediali, proiezioni, oggetti di scena, premi, manifesti, foto pubbliche e private. Un modo per ripercorrere la sua vita. Forse, sarebbe meglio dire le sue vite, con il plurale dei tanti cammini intrapresi e dei molti obiettivi raggiunti. Non a caso, è stato intitolato Le 1000 vite di Bud Spencer, lo speciale History ieri in onda in anteprima assoluta su Sky. Pedersoli ha debuttato al cinema nel film Quel fantasma di mio marito di Camillo Mastrocinque, dove interpretava un nuotatore. Era già un atleta: è stato il primo italiano, nel 1950, a infrangere la barriera del minuto netto nei centro metri stile libero. Il 1967 è stato l'anno di Dio perdona... io no!, il primo dei tanti film con Terence Hill, che lo hanno fatto entrare nella storia del cinema e nell'immaginario collettivo, anche internazionale. Livorno, da giugno - ora è in restauro - ospita la prima statua italiana a lui dedicata. Un'altra statua è a Budapest. In Germania gli è stata intitolata la piscina comunale di Schwäbisch Gmund. dove, a 21 anni, vinse i 100 metri stile libero in un bilaterale Germania-Italia. Dando la notizia della sua morte, il figlio Giuseppe disse: «La sua ultima parola è stata grazie».



riproduzione riservata ® Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA