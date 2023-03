Bruce Willis, la moglie Emma Heming si sfoga su Instagram: «Rispettate mio marito, non gridate»

di Redazione web

Emma Heming, la moglie di Bruce Willis, chiede che venga rispettato suo marito ed il percorso di cura che sta facendo, dopo la diagnosi di demenza. E lo fa con un video su Instagram, in cui racconta quanto sia difficile per una persona con la sua patologia, fare anche un semplice gesto. Lo sfogo social, è rivolto principalmente ai paparazzi e fotografi che assediano l'attore in cerca di uno scoop o di un'esclusiva, dopo che sabato scorso il divo di Hollywood è stato avvicinato durante un'uscita al bar con alcuni amici.

Paparazzi e Bruce

«Se sei qualcuno che si prende cura di qualcuno con demenza, sai quanto possa essere difficile e stressante portare qualcuno nel mondo e navigare in sicurezza, anche solo per prendere una tazza di caffè», ha detto su Instagram, lodando gli amici di Bruce che in quell'occasione lo hanno protetto.

Momento delicato

«So che questo è il tuo lavoro, ma forse tieniti il ​​tuo spazio», ha aggiunto la moglie 44enne di Bruce Willis, rivolgendosi ai paparazzi. «Per favore, non urlare a mio marito, chiedendogli come sta...semplicemente non farlo. Dagli lo spazio. Consenti alla nostra famiglia o a chiunque sia con lui quel giorno di poterlo portare sano e salvo dal punto A al punto B» ha detto Emma Heming.

«Bruce ha sempre creduto nell'usare la sua voce nel mondo per aiutare gli altri e per aumentare la consapevolezza su questioni importanti. Sappiamo nei nostri cuori che - se potesse oggi - vorrebbe rispondere portando l'attenzione globale su coloro che stanno affrontando questa malattia debilitante» le parole di Emma Heming.

