Bruce Willis torna sui social: le foto con la moglie e il commovente balletto con Demi Moore

Bruce Willis torna sul social dopo aver annunciato di essere costretto a lasciare il cinema a causa di una malattia. L’attore, 67 anni e star indiscussa del grande schermo, è affetto afasia, disturbo che compromettendo le abilità cognitive porta all’incapacità di comporre o comprendere il linguaggio.

Bruce Willis torna sui social

Bruce Willis torna sui social dopo l’annuncio della malattia che lo costringe a lasciare il mondo del cinema. L’attore sta bene, come confermano le immagini pubblicate su Instagram che lo vedono tranquillo e sorridente assieme alla moglie Emma Heming negli scatti realizzati della figlia: «Mamma e Papà – spiega la didascalia della condivisione - nel loro habitat preferito».

Dalla pagina fan dell’attore, che non ha un account ufficiale, è stato invece condiviso un video, forse di qualche tempo fa, che lo vede ballare divertito in casa assieme all’ex moglie Demi Moore, mentre le figlie ridono divertite in sottofondo.

L’annuncio della malattia di Bruce Willis è stato dato attraverso Instagram dalla famiglia: «Questo è un momento difficile per noi – hanno svelato - apprezziamo davvero il vostro persistente affetto, compassione e sostegno. Agli straordinari fan di Bruce, vogliamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto dei problemi di salute e di recente gli è stata diagnosticata una afasia, che ha compromesso le sue abilità cognitive e per questo metterà da parte la sua carriera che significa tanto per lui».

