Bruce Willis, Pasqua in famiglia con Demi Moore e i figli

di Redazione web

Grande amore nei confronti di Bruce Willis, da parte di tutta la sua famiglia allargata. Anche in questi giorni di festa, per celebrare la domenica di Pasqua, sui social spuntano le immagini dei tanti membri della famiglia Willis, quella attuale, con la moglie Emma Heming, e le figlie Evelyn Penn, 8 anni, e Mabel Ray, 11 anni, insieme all'ex consorte, Demi Moore e alle figlie Tallulah, 29, Scout, 31 e Rumer, 34 il più grande dei figli.

Bruce Willis, la moglie Emma Heming condivide un video delle nozze: «Viviamo i ricordi insieme, poi non potremo più farlo». Fan in lacrime

Brad Pitt vende la casa infestata dai fantasmi condivisa con un anziano, il prezzo è da capogiro. Ecco perché

Tanto amore in famiglia

Nelle stories dell'attuale moglie del divo, che da mesi sta combattendo la sua battaglia contro la demenza, si vedono le figlie che si preparano per una grande caccia all'uovo di Pasqua in giardino. «Ci siamo dentro per vincerlo!», si legge nel post video di Emma su Instagram.

Il protagonista di Die Hard, nelle settimane passate aveva già festeggiato il suo 68° compleanno con tutte le sue figlie, insieme agli amori più importanti della sua vita, Emma e Demi e tutti insieme erano apparsi in un post con la scritta: «È stata una bella giornata».

John Travolta, all'asta l'abito di Tony Manero per la Febbre del sabato sera: ecco la cifra

Il triste messaggio social

Quando la famiglia Willis ha rivelato al mondo la diagnosi di demenza frontotemporale, è stata scelta una dichiarazione corale: «Bruce ha sempre trovato gioia nella vita e ha aiutato tutti quelli che conosce a fare lo stesso. Ha significato che il mondo lo vedesse Il senso di cura è risuonato in lui e in tutti noi. Siamo stati così commossi dall'amore che avete condiviso per il nostro caro marito, padre e amico in questo momento difficile».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA