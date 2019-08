Breaking Bad, ecco il film El Camino: in arrivo su Netflix, ecco da quando sarà disponibile

Chiara Ferragni e il topless che fa impazzire il web: «Ma sei una madre...»

Martedì 27 Agosto 2019, 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo cinque stagioni di Breaking Bad (e altre quattro dello spin-off Better call Saul), ora sta per arrivare anche un lungometraggio ispirato ad una delle serie tv più apprezzate degli ultimi anni. Su, infatti, prossimamente uscirà El Camino, undedicato a, il personaggio interpretato da. Il regista del film sarà, per la gioia dei fan, il creatore di Breaking Bad,Girato e ambientato ad Albuquerque, il film desterà senza dubbio molta curiosità. C'è una certezza ed è quella della data di uscita: El Camino sarà disponibile sudal prossimo. Quello che molti fan si chiedono, però, è se ci sarà o meno ancora, ovviamente nei panni di Walter White., dal canto suo, non ha risposto a questa domanda, alimentando la curiosità dei fan.L'attore, qualche mese fa, aveva annunciato le imminenti riprese del film, mostrando tutto il suo entusiasmo: «Sono molto eccitato da questa idea, perché Breaking Bad ha rappresentato il miglior momento della mia vita professionale e non vedo l'ora di rivedere tutti coloro che ne hanno fatto parte».