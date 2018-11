Per Emma un amore Mondiale​

Rock Hudson, un film per raccontare la vita segreta dell'attore morto di Aids

, il film, si farà. I rumors della scorsa settimana sono stati confermati. E a quanto pare emerge anche qualche dettaglio che rende la notizia per i fans della serie, ancora più entusiasmante. Ci sarà il personaggio di, interpretato da. Il film infatti, sarà un sequel, che dovrebbe ripartire dall'ultima scena, dove, salva dal linciaggio, il socio nella produzione di metanfetamina, divenendo lui stesso la vittima. A confermare la notizia, il sito Slashfilm, secondo cui il film sarà incentrato sulla fuga di Pinkman da Albuquerque.Nessuna menzione invece, sulla presenza di Bryan Cranston nel cast, il cui personaggio, nell'ultimo episodio della serie viene colpito duramente, probabilmente a morte. Altra notizia sulla trasposizione cinematografica (o televisiva) di Breaking Bad è la presenza di Vince Gilligan, il creatore della serie e dello spin-off di successo Better Call Saul.Cinque anni fa, Gilligan in un'intervista a GQ ipotizzò la trama di un possibile sequel. Queste le sue parole. “Secondo me Jesse è fuggito. La cosa più probabile, per quanto suoni negativa, è che hanno trovato le sue impronte in tutto il laboratorio e prima o poi lo troveranno, in un giorno, una settimana o un mese. E pende ancora su di lui l'accusa per l'omicidio di due agenti federali. Ma io spero davvero che Jesse ce la faccia, che si rifugi in Alaska, cambi il proprio nome e si rifaccia una vita. Lo vogliamo tutti, se lo merita”.Secondo quanto riportano i media americani, il primo ciak del film è previsto per novembre/dicembre, ovviamente ad Albuquerque in New Mexico.