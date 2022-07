Brad Pitt presenta "The Bullett train": «Dopo il Covid faccio divertire con un killer finito in analisi»

di Alessandra De Tommasi

L'action dell'estate, Bullet Train, riporta Brad Pitt in sala dal 25 agosto nei panni del serial killer sfortunato Lady Bug. Il film, diretto dall'amico ed ex stunt David Leitch (Deadpool 2), è un'avventura al cardiopalma con trovate esilaranti: si svolge tutta su un treno pieno zeppo di sociopatici, tra cui Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) e Prince (Joey King), con obiettivi discutibili e ad alto tasso di pericolo. «Durante il lockdown - spiega Pitt - la gente si è depressa, è andata fuori di testa e non sapeva che fare. Per noi attori poter tornare sul set, anche se chiusi in uno studio in una sorta di tunnel che simulava i vagoni, è stata una boccata d'aria pura. Abbiamo tutti bisogno di leggerezza e noi tra un ciak e l'altro abbiamo riso tanto. Quando lavori con i migliori trovi presto il ritmo e a fine giornata ti senti gratificato. Per me questo film è stato il miglior toccasana del mondo».

Gli fa eco il regista: «Siamo riusciti a parlare di temi importanti tanto quanto il libro da cui la storia è tratta puntando anche sull'inclusione e la filosofia, ma anche in maniera surreale. È un'esperienza mirabolante».



E la minuta King, già star di The act, viene descritta dal collega Brian Tyree Henry come «la villain più fuori di testa della storia». «Per due settimane io ho persino pensato che fosse inglese (e non americana)», ride Pitt. Nessun anello debole, insomma: «Io però aggiunge lei soffro di sindrome dell'impostore. Per fortuna che stavolta mi hanno tutti fatta sentire al posto giusto».



Tra guest star da far tremare i polsi e sequenze degne di Mission Impossible, il racconto si fa beffa di tutto e tutti scompaginando le regole di un genere cinematografico intero. Per il meglio: «Se trovi un posto che ti permette di togliere il freno alla tua pazzia conclude Taylor-Johnson - tienitelo stretto».



