Brad Pitt consegna i pasti alle famiglie impoverite dal Covid, la sorpresa delle persone in fila: «Irriconoscibile, non si è mai fermato»

Brad Pitt che consegna i pasti ai più bisognosi. Le immagini dell'attore in mascherina mentre distribuisce il cibo stanno facendo il giro del mondo e aumentando la stima nei suoi confronti. È stato immortalato in un agglomerato di alloggi per persone non abbienti a Los Angeles la scorsa settimana. Lo rivela il sito Page Six, che cita il Daily Mail. L'attore 56enne è stato avvistato anche mentre guidava il camion delle consegne per trasportare le merci.

«IRRICONOSCIBILE» Pitt indossava una maschera per il viso insieme a un vestito molto casual di jeans e flanella, molte persone non si sono nemmeno rese conto di essere in presenza di un premio Oscar. Un testimone oculare ha detto al sito web che Pitt stava lavorando senza sosta per scaricare e consegnare scatole a coloro che aspettavano in lunghe file. «Brad sembrava davvero un eroe. L'uomo non si è fermato tutto il giorno. Il solo vederlo guidare un grosso camion a South Central LA durante i tempi del Covid è stato di per sé sorprendente», ha detto la fonte al Daily Mail. «Era completamente impegnato, si vedeva che lo faceva in anonimato. Non si trattava di lui che si presentava e mostrava la sua faccia». La fonte ha aggiunto che «Brad ci stava mettendo il cuore, ed è stato un momento fuori dai riflettori».

INSTANCABILE La star di 'C'era una volta… a Hollywood' avrebbe lavorato per circa quattro ore di fila, fermandosi solo per una pausa per fumare e poi saltando di nuovo dentro l camion. «Stava afferrando più scatole di chiunque altro e trasportava probabilmente sei scatole alla volta su un carrello - ha detto la fonte, aggiungendo: «Era Brad Pitt come non lo hai mai visto, con la guardia completamente abbassata, che ride scherzando e chiacchierando». A un certo punto, è persino entrato nel camion, ha tirato fuori gli altoparlanti e ha suonato musiche allegre con il suo iPhone. Ha anche ricevuto una visita dal suo amico Thomas Houseago, che l'attore era «chiaramente euforico di vedere», ha detto la fonte. Pitt ha anche preso una pausa caffè con una volontaria bruna sul retro del camion. «Sono rimasti seduti lì probabilmente per 20 minuti ridendo e chiacchierando mentre lui aveva un'altra sigaretta e hanno sorseggiato il loro drink», ha condiviso. Tutto sommato, rivela il testimone, la star del cinema «è stata estremamente semplice per tutto il giorno, persino mangiando il suo pranzo a base di uova strapazzate e purè di patate da un contenitore da asporto con posate di plastica». Questa è stata la prima uscita pubblica di Pitt dalla sua separazione dalla modella Nicole Poturalski, avvenuta in ottobre.

