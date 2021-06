Boris, in attesa della quarta serie ecco il libro che svela il "dietro le quinte", scritto a ca**o di cane (lo dicono gli autori)

In attesa della quarta stagione - febbraio 2022 su Star/Disney+ - di Boris, la serie televisiva (2007-2010, del 2011 è Boris, il film) che si è trasformata in fenomeno sociale e culturale, ecco in arrivo il libro (presentato giovedì scorso alla Casa del Cinema di Roma, insieme al cast): Siamo tutti Boris, un libro scritto a ca..o di cane. Firmato da Gianluca Cherubini e Marco Ercole - che insieme allo scomparso Mattia Torre, hanno ideatole serie tv - è un lungo (400 pagine per Bibliotheka edizioni) e divertente diario di bordo della lavorazione sul set raccontata attraverso le parole e gli aneddoti di chi ne è stato protagonista.

Dai produttori agli autori, dal cast (Paolo Calabresi/Biascica il capo elettricista, lo stagista Alessandro Tiberi, Valerio Aprea, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Eugenia Costantini, Luca Amorosino, Caterina Guzzanti) agli ospiti speciali, fino alla guida analitica dei primi 48 episodi.

«Sapevo che sulla carta era una cosa bella - ha detto Francesco Pannofino, il focoso regista Renè Ferretti -, ma poi ci siamo resi conto che funzionava anche sullo schermo. Abbiamo girato così tanto che spesso ci vedevamo più tra noi del cast che con i nostri familiari».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 08:05

