Addio a Bertolucci, l'ultimo imperatore del cinema italiano

Ci sono moltissime valide ragioni per celebrare e, ora, piangere Bernardo Bertolucci, che si è spento ieri mattina nella sua casa romana di via della Lungara all'età di 77 anni. Moltissime ragioni che non hanno a che fare solo con il cinema, ma anche con la sua statura politica (nel senso più nobile), con l'impatto che ha avuto sulla società e con la grande umanità che esprimeva nel relazionarsi con gli altri, che si trattasse del giovane regista o giornalista o dei mostri sacri della settima arte. Nato a Parma nel marzo 1941, figlio del poeta Attilio e fratello di Giuseppe, a sua volta regista, Bernardo Bertolucci si è imposto nel panorama mondiale come uno dei più importanti cineasti del nostro Paese. È stato "l'ultimo imperatore del cinema italiano", come lo hanno definito, nel ricordarlo e salutarlo, Stefania Sandrelli e Roberto Benigni prendendo in prestito il titolo del suo film del 1987 che vinse ben 9 premi Oscar. Il kolossal ambientato in Cina fu il suo successo più clamoroso: tra le varie statuette dell'Academy si meritò anche quella per la miglior regia e venne celebrato con molti altri riconoscimenti attribuiti in tanti paesi diversi. Ma altre sue opere non sono meno importanti. Dal Conformista, del 1970, tratto dal romanzo di Moravia e interpretato da Stefania Sandrelli e Jean-Louis Trintignant, a Ultimo tango a Parigi con Marlon Brando e Maria Schneider, che nel 1972 diede scandalo per le scene ad alto tasso di erotismo, fu lungamente censurato e costò a Bertolucci una condanna per oscenità, ma ebbe comunque un grande successo di pubblico. Soprattutto, quel film diede una scossa non solo al mondo del cinema ma anche alla società, costretta a riflettere sui suoi codici morali. Pochi anni dopo, nel 1976, arrivò Novecento, ambizioso affresco storico e sociale dell'Italia del secolo scorso in 310 minuti (e due parti) per cui chiamò con sé Robert De Niro, Gérard Depardieu, Donald Sutherland e, di nuovo Stefania Sandrelli, che ritroverà 20 anni dopo anche sul set di Io ballo da sola, storia dell'educazione sentimentale di una ragazza americana durante un soggiorno in Toscana.Negli anni successivi arrivano L'assedio (1998), The Dreamers (2003) su tre giovani che esplorano il sesso e la vita nella primavera del '68 a Parigi, e poi l'ultimo film, del 2012, Io e te. Un'opera intima che il regista ha girato in uno spazio ristretto a Trastevere, facendo di necessità virtù. Bertolucci era infatti in sedia a rotelle da diversi anni e disse che quello tratto dal romanzo di Ammaniti era "un film a misura della mia sedia elettrica". L'anno prima, nel 2011, il regista era stato sulla Croisette per ritirare la Palma d'Oro onoraria del Festival di Cannes, mentre la Mostra del Cinema di Venezia lo aveva già onorato con il Leone d'oro alla carriera nel 2007.Ora che ci ha lasciato, a salutare Bertolucci sono i grandi del cinema: "Per me è stato un'ispirazione permanente. Un creatore di grande bellezza e idee audaci", ha detto ad esempio Terry Gilliam, mentre Roberto Benigni ha commentato: "Se ne è andato il più grande di tutti, l'ultimo imperatore del cinema italiano. Un pezzo della nostra famiglia, un amico fraterno, amoroso, intelligente, pieno di genio, imprevedibile, rigorosissimo ed implacabile nel dirci sempre la verità. Il suo cinema rimarrà tra le meraviglie del ventesimo secolo". Oggi la camera ardente sarà allestita al Campidoglio dalle 10 alle 19, mentre prossimamente sarà organizzata una cerimonia di commemorazione aperta al pubblico.